William Bonner na TV Globo em retrato de 2022 (Victor Pollak/Divulgação Globo)
William Bonner apresentará a sua última edição do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31), após 29 anos como rosto principal do telejornal mais importante do país. Na segunda-feira, César Tralli assumirá o seu posto.
A última edição de Bonner deve começar ao vivo por volta das 20h30, depois da novela "Dona de Mim". Ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli ao fim do programa para homenagens e retrospectivas.
Em fevereiro do ano que vem, Bonner, 61, estará no Globo Repórter com Sandra Annenberg. Nascido em São Paulo, ele estudou comunicação social na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com foco em publicidade em propaganda. Começou como redator publicitário, mas logo enveredou para o jornalismo, trabalhando em 1985, na TV Bandeirantes. Ali passou a apresentar o Jornal de Amanhã em rede nacional.