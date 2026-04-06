Do samba que carrega a alma de Xande de Pilares à sensibilidade poética e contemporânea de Vanessa da Mata, a música brasileira será um dos destaques do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2026. Os dois artistas são as atrações nacionais já confirmadas da programação, que acontece de 16 a 21 de junho, na cidade de Goiás. Com uma proposta que integra arte, meio ambiente e diversidade cultural, a programação é gratuita e reúne shows, mostras de cinema, atividades formativas e debates.\nXande de Pilares será a primeira atração nacional do Fica 2026, com show confirmado para o dia 19 de junho. O artista fez sucesso à frente do Grupo Revelação, onde ficou até abril de 2014. Ele foi peça fundamental para o sucesso da banda, ajudando a eternizar hits como Deixa Acontecer, Tá Escrito, Grades do Coração, Amor Sem Fim e Trilha do Amor. No auge, o grupo se apresentou por todo o Brasil, inclusive, no período, foi uma das atrações principais da Pecuária de Goiânia, rompendo a bolha do sertanejo na programação.