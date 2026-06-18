Música e futebol. Essa será a combinação que abre a programação de shows da 27ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2026), nesta sexta-feira (19), na cidade de Goiás. Antes de subir ao palco, Xande de Pilares terá um “esquenta” especial: a transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo. O público poderá acompanhar o jogo em três telões instalados na Praça de Eventos. Depois do apito final, a festa continua ao som de muito samba com o músico carioca. No repertório, uma viagem pelos grandes sucessos da carreira do sambista, além de homenagens a nomes marcantes da música brasileira. Clássicos como Clareou, Trilha do Amor, Deixa Acontecer, Samba de Arerê e Brincadeira Tem Hora devem embalar a noite em um show que mistura romantismo, alegria e a energia característica das rodas de samba. A apresentação faz parte da turnê Vento, primeira do projeto ao vivo Nos Braços do Povo, gravado em junho de 2025 no Bar do Zeca Pagodinho, no Rio de Janeiro. Xande de Pilares iniciou sua carreira solo em 2014, após deixar os vocais do Grupo Revelação, com o lançamento do álbum Perseverança. Três anos depois, apresentou o disco Esse Menino Sou Eu e, na sequência, gravou seu primeiro trabalho ao vivo, Xande nos Braços do Povo. Em 2023, alcançou um dos maiores reconhecimentos da carreira ao conquistar o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode com Xande Canta Caetano, projeto aclamado pela crítica e dedicado à obra de Caetano Veloso.Logo no início da nova jornada, ele conversou com o POPULAR e falou sobre como foi a decisão de deixar o grupo que ele liderou por 20 anos e que o projetou nacionalmente. “A carreira solo surgiu em cima da hora e o coração falou que estava na hora e segui em frente. Não foi o tempo que desgastou nossa relação, talvez o excesso, mas uma coisa que me tranquiliza é que não teve briga, ninguém nunca saiu no tapa com ninguém, porque existe um espírito de musicalidade muito grande dentro da gente”, disse.Além da carreira solo, Xande de Pilares está dividindo sua agenda em 2026 com o projeto Tava Escrito, que marca o reencontro com o Grupo Revelação. Na estrada desde o final de junho, o projeto tem apresentações previstas até outubro em diversas capitais. No palco, ele voltou a se reunir com os músicos da formação clássica: Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tan-tan), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luís (reco-reco), além de compartilhar os vocais com Jonathan Alexandre, o Mamute, seu sobrinho.“Foi uma decisão imediata e a minha saída foi normal porque talvez os meus projetos não seriam compreendidos. Existem desavenças que são naturais, não por dinheiro, pela forma diferente de pensar de cada um. A fase mais complicada é tomar a decisão e chega um momento também que você quer mudar e eu quis seguir carreira sozinho. Sou um cara muito verdadeiro e honesto nas coisas que falo, não faço média com ninguém. O grupo vai continuar vivendo também comigo porque chego em casa e tenho meus discos de platina, de ouro na parede e que não vão ser retirados, porque é uma história que tenho muito orgulho”, disse o sambista ao POPULAR no início da carreira solo.Depois de Xande de Pilares, o Fica 2026 recebe no sábado (20) Vanessa da Mata, com a bem-sucedida turnê Todas Elas, que passou em outubro de 2025 por Goiânia. O show vai de canções inéditas a clássicos da sua trajetória de mais de 20 anos. A direção é de Jorge Farjalla, parceiro artístico que já tinha colaborado anteriormente com a cantora na idealização do musical Clara Nunes – A Tal Guerreira. No domingo (21), o encerramento será com Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa.SERVIÇOShow: Xande de Pilares no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2026)Data: Sexta-feira (19), com início depois do jogo do Brasil na CopaLocal: Praça de Eventos, na cidade de GoiásEntrada gratuitaInformações: www.fica.go.gov.br