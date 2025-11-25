Um time feminino de peso se reuniu para participar de uma campanha contra o feminicídio. Xuxa, Angélica, Juliana Paes, Bianca Andrade, Erika Januza, Ingrid Guimarães, Cintia Chagas, Bela Gil, Duda Santos, Isadora Cruz, Tati Machado e Juliette Freire protagonizaram a campanha.\nNo filme, lançado nesta segunda-feira (24) nas redes sociais, as artistas interpretam relatos de feminicídio.\n"Todos os dias, quatro mulheres são silenciadas pelo feminicídio no Brasil. Somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo", diz Xuxa.\n71% de agressões a mulheres têm testemunhas, revela pesquisa\nE os órfãos do feminicídio?\n"Quando uma mulher é morta, todas nós morremos também", completa Ingrid Guimarães. "Nossa sociedade é omissa e tolerante quando o assunto é feminicídio", diz Bela Gil.\n"Nós conseguimos criminalizar o ato de beber e dirigir, mas a violência contra a mulher ainda é vista como algo normal e cultural. Mas a cultura é a gente quem faz", acrescentam Duda Santos e Tati Machado.