-Babá e Zé Felipe (1.3413346)\nO cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, movimentou suas redes sociais com um vídeo descontraído junto com a babá de seus filhos. Na gravação, Zé Felipe afirma que a babá pediu para ele seguir uma mulher nas redes sociais. Segundo seguidores, a pessoa em questão é a atriz global Alanis Guillen.\nNo vídeo publicado no instagram do artista nesta quinta-feira (21), Zé Felipe e a babá riem juntos da situação. "Você manda eu seguir a mulher lá!", brinca Zé Felipe. Em resposta, a babá faz piada com o influenciador. "Esse homem é o cão!"\nNa filmagem, ainda, Zé Felipe aponta a câmera para seu filho caçula, José Leonardo, e comenta sobre a brincadeira da babá: “Olha aí, Zé, é culpa dela mano. Sua babá! José! Olha lá José”, disse o cantor, arrancando risadas de todos.\nLeonardo se diverte ao encontrar fã parecido com o filho Zé Felipe; vídeo