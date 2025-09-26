Fechando a programação do Aparecida É Show 2025, Zé Felipe sobe ao palco do evento neste sábado (27), fenômeno do sertanejo, levando seus hits que movimentam as redes sociais e os shows Brasil afora. A entrada é solidária, mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais e de proteção animal. Também se apresentam Bia Sineto e o DJ Deboxe.\nO goiano Zé Felipe promete animar o público com sucessos como Malvada, Bandido e Só Tem Eu. Conhecido pela mistura musical do sertanejo com outros gêneros, como o funk e o pop, o cantor, que é filho de Leonardo, voltou às origens no seu último álbum, Country Sessions, lançado no mês passado. O projeto resgata as suas origens sertanejas com seis novas faixas, que foram gravadas de forma intimista e dialogando com o sertanejo raiz, tão presente em sua família.