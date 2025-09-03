-Zé Felipe promove música com queda do pai (1.3307779)\nO cantor Zé Felipe fez piada com um vídeo de um tombo do pai Leonardo ao descer de uma escada após um show, em 2023 (veja o vídeo acima). Zé Felipe postou a queda do sertanejo e adicionou um emoji de riso e fez referência a uma de suas recentes músicas.\nEu mergulhando nas incertezas do amor", escreveu Zé Felipe na publicação.\nUma fã escreveu que a postagem é uma referência da música de Leonardo, "Meu Grito de Amor", que tem como refrão "Mergulhei nas incertezas do amor", e, agora, regravada por Zé Felipe.\nVÍDEO: Virginia canta clássico de Leonardo em Barretos e dedica ao pai de Zé Felipe: 'Não chore por ele'\nCantor Luan Pereira chama Dado Dolabella de 'psicopata que bate em mulher' após confusão\nVirginia Fonseca viaja com amigos para curtir show da dupla Henrique & Juliano no Tocantins