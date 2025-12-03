O cantor sertanejo Zé Felipe surpreendeu o público ao modificar a letra de uma de suas músicas durante uma apresentação ontem em Portugal.\nO cantor mudou um verso escrito para sua ex-mulher, Virginia, para que combinasse com sua atual namorada, Ana Castela. A alteração aconteceu em "Onde Anda", parceria com a dupla Calema.\nNo trecho em que antes dizia "o seu cabelo loiro me faz bem", o sertanejo passou a cantar "o seu cabelo preto me faz bem". Essa é uma referência direta à nova amada, Ana Castela. A alteração foi registrada em um vídeo publicado no Instagram.\nLeonardo é surpreendido por Zé Felipe e Ana Castela durante show\nVÍDEO: Virginia canta clássico de Leonardo em Barretos e dedica ao pai de Zé Felipe: 'Não chore por ele'\nVirginia Fonseca diz que separação não é ação de marketing e que vai a show de Zé Felipe: 'Separados, mas sempre juntos'