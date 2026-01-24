-Vídeo (1.3365830)\nO cantor Zé Felipe, de 27 anos, reconheceu à distância um copo com o rosto da cantora Ana Castela, de 22, durante um show realizado em Quirinópolis, no sudoeste goiano. O momento, registrado por fãs, repercutiu nas redes sociais.\nEnquanto se apresentava, o sertanejo percebeu um homem, que estava no palco, segurava um copo estampado com a imagem da artista, conhecida como “Boiadeira”.\n-Webstories zé felipe (1.3365870)\nAo pegar o objeto, Zé Felipe comentou: “O que que é isso? É o sovaco mais bonito que eu já vi na minha vida”, antes de dar um gole na bebida, arrancando reações do público (assista acima).\nEntenda a treta entre Zé Felipe, Ana Castela e influenciador coreano após comentário em postagem\nApós término, Zé Felipe diz que 2025 foi seu 'melhor ano da vida'\nZé Felipe e Ana Castela terminam namoro após dois meses