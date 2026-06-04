O primeiro fim de semana de junho chega com programação gratuita de peso em Goiânia. O Arraiá do Bem 2026 acontece de sexta-feira (5) a domingo (7) na área interna do Estádio Serra Dourada com shows de grandes nomes do forró, brega e sertanejo, como Falamansa, João Gomes, Zé Felipe, Pablo, Murilo Huff e Mari Fernandez. Para garantir os ingressos, é preciso retirar na plataforma Meu Bilhete e fazer a doação de 2 quilos de alimento não perecível na portaria do evento.\nA primeira noite de Arraiá do Bem têm os goianos Murilo Huff e Zé Felipe representando o sertanejo no line-up, que recebe, ainda, a banda de forró cearense Mastruz com Leite, que está há mais de 30 anos na estrada. “Estar no mesmo evento que nomes como Mastruz com Leite é muito especial”, comenta Zé Felipe, em entrevista ao POPULAR.