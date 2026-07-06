A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo fez Zé Felipe voltar às redes sociais nesta segunda-feira (6), desta vez para admitir que se arrependeu das publicações feitas durante a madrugada.\nO cantor contou que apagou os vídeos em que criticava a atuação da equipe e atacava o jogador Vinicius Junior, ex-namorado de sua ex-mulher, Virginia Fonseca.\nEm uma sequência de stories, o sertanejo disse ter acordado envergonhado com o próprio comportamento após acompanhar a partida. "Acabei de acordar. Foi aquele tanto de emoção, tomei umas, ansioso, vendo o jogo. Acordei hoje, apaguei todos os vídeos que fiz ontem de madrugada. Vergonha", disse.\nJovem casal viraliza ao transformar pudim gigante em sensação nas feiras de Goiânia\nMotociclista ajuda idosa a carregar sacolas de mercado e comove a web; vídeo