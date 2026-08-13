Aos 76 anos e com cinco décadas de estrada, Zé Ramalho parece desconhecer o significado da palavra cansaço. Incansável nos palcos, o cantor e compositor paraibano continua percorrendo o País com um repertório daqueles em que basta começar os primeiros acordes para o público reconhecer a música. Avôhai, Chão de Giz e Admirável Gado Novo são alguns dos clássicos que ajudam a explicar uma trajetória capaz de atravessar gerações. Nesta sexta-feira (14), é a vez de Goiânia reencontrar essa coleção de sucessos, em apresentação marcada na Arena Multiplace. A abertura dos portões está prevista para as 20 horas.Dono de uma voz inconfundível e de uma obra que mistura rock, MPB, elementos da cultura nordestina e referências à literatura de cordel, Zé Ramalho construiu um cancioneiro que atravessou décadas sem perder força. No palco, o artista revisita diferentes momentos dessa trajetória, transformando a apresentação em uma sequência de clássicos que marcaram sua carreira e também ganharam novas gerações de ouvintes. No repertório, também não vão ficar de fora hinos como Bicho de Sete Cabeças, Canção Agalopada, Sinônimos (gravado ao lado de Chitãozinho e Xororó) e Frevo Mulher. Nascido em Brejo da Cruz, na Paraíba, Zé Ramalho consolidou-se como um dos grandes nomes da música brasileira ao longo de uma trajetória iniciada ainda na década de 1970. Seu primeiro álbum solo, lançado em 1978, já reunia canções que se tornariam clássicos de seu repertório. A importância de sua obra foi reconhecida pela revista Rolling Stone Brasil, que, em 2008, colocou o cantor e compositor na 41ª posição da lista dos 100 maiores artistas da música brasileira. \tAo longo da carreira, Zé Ramalho também lançou projetos em homenagem a nomes como Raul Seixas, Bob Dylan e Luiz Gonzaga, além de emplacar diversas canções em trilhas sonoras de produções televisivas. SERVIÇO: Show: Zé Ramalho Quando: sexta-feira, 14 de agosto Local: Arena Multiplace / Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da GlóriaAbertura dos portões: 20hIngressos: www.ticketbolt.comInformações: @arenamultiplace