Neste domingo (19), além do jogo decisivo entre Argentina e Espanha na Copa do Mundo 2026, tem show inédito na área. Zé Vaqueiro traz o projeto Muído do Original para Goiânia, apresentando a atmosfera das tradicionais vaquejadas nordestinas no palco. O show fecha o Copa Experience, evento que ocupou o Centro Cultural Oscar Niemeyer com transmissão dos jogos e grandes shows.\n“Seria melhor se a final fosse com o Brasil, né? (risos)”, comenta Zé Vaqueiro, ao POPULAR. “Mas tenho certeza de que vai ser um dia inesquecível. Futebol e música têm tudo a ver, os dois se conectam, e todo mundo sempre pedia o Muído em Goiânia”, diz. A label Muído do Original tem rodado o Brasil com a proposta de ser uma experiência musical imersiva e repleta de identidade cultural, celebrando as raízes do cantor.\nO projeto virou um DVD, gravado no ano passado em Caruaru, Pernambuco, invadindo a tradicional vaquejada da cidade. O show teve participações de nomes como Zé Felipe, Wesley Safadão e Raí Saia Rodada, consolidando a nova fase da carreira de Zé Vaqueiro. “O Muído do Original nasceu com a ideia de proporcionar uma experiência diferente, de juntar música e o nosso muído de vaquejada”, explica o artista.