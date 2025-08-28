Quarenta anos após ser descoberto por Beth Carvalho em uma roda de samba do Cacique de Ramos, Zeca Pagodinho continua o mesmo: direto, bem-humorado e distante dos holofotes. “Tá tudo beleza. Tá maneiro. A gente tá ligado com alegria, com amigas, com sucesso”, disse, em entrevista ao POPULAR sobre a turnê que desembarca em Goiânia. Neste sábado (30), às 21 horas, o Goiânia Arena receberá o show de um dos sambistas mais renomados do Brasil.\nO repertório promete ser uma viagem pela memória afetiva de muitos fãs do cantor. Estarão lá clássicos como Deixa a Vida Me Levar, Verdade, Coração em Desalinho, Camarão que Dorme a Onda Leva, Vai Vadiar, Faixa Amarela, entre outros sucessos que saíram das rodas de samba para grandes arenas. A expectativa do público é alta.\nNos últimos anos, houve crescimento da cena do samba e pagode em Goiás, Estado conhecido pela música sertaneja. O fenômeno não chega a surpreender Zeca, que conta já ter ouvido falar do movimento. “O samba é o Brasil. Apesar de ser tão forte no Rio, ele é popular em todo canto. É muito grande. É o trabalho do povo”, afirmou. Para ele, não existe território onde o gênero não encontre espaço, e essa simplicidade mantém a proximidade com quem o ouve.