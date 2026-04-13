Nem tudo o que escapa ao que foi planejado durante o processo de produção de uma obra precisa ser imediatamente descartado. Às vezes, é justamente aí que a imagem encontra novos caminhos e sentidos, sobretudo quando atravessada por um outro olhar, mais atento ao acaso e às suas possibilidades. É nesse território do imprevisto que o artista plástico ZéCésar constrói a exposição Gravuras Fora de Série, que será aberta nesta terça-feira (14), a partir das 19 horas, na sala Reinaldo Barbalho, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Com entrada gratuita, a mostra segue aberta para visitação até 9 de agosto.\nA exposição, que faz parte da programação da Feira de Arte Goiás (Fargo), conta com cerca de 90 trabalhos e reúne as chamadas “impressões malsucedidas”, obras que nasceram de erros no processo de impressão, resultando em imagens muito claras ou excessivamente escuras, marcadas pela falta ou pelo excesso de tinta, ou ainda pela pressão inadequada durante a edição. Em vez de rejeitadas, essas gravuras foram preservadas e retrabalhadas, revelando que o acaso também tem sua força. Já a temática segue intacta. Estão ali nas telas a cidade e seus elementos visuais, como prédios, janelas e linhas, objetos centrais de pesquisa de ZéCésar.