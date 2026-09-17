-Vídeo cachorro (1.3457147)\nO cantor sertanejo Zezé Di Camargo ganhou um novo integrante na família. Durante passagem por Presidente Prudente, no interior de São Paulo, o artista foi surpreendido pela visita de um cãozinho na porta de seu camarim pouco antes de subir ao palco. Conquistado pelo animal, Zezé decidiu adotá-lo e compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais.\nTodos já sabem do amor que sinto pelos animais, e com o Francisco não foi diferente. Ele apareceu na porta do meu camarim antes do show em Presidente Prudente e foi impossível não me apaixonar”, declarou o cantor.\nZezé Di Camargo e Graciele vão adotar cachorro que emocionou a web após ser rejeitado em feiras de adoção, diz abrigo\nGraciele Lacerda busca cachorro rejeitado em adoções para novo lar; vídeo\nFoto de Zezé di Camargo se apresentando em fazenda em 1980 emociona fãs: 'Parecendo uma criança'