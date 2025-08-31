-barretos_tesla_zeze.mp4 (1.3306524)\nO cantor Zezé di Camargo foi visto chegando na festa do Peão de Barretos, São Paulo (SP), em um Cybertruck, avaliado em mais de R$ 1,6 milhões. O vídeo que que chamou a atenção nas redes sociais, foi gravado na sexta-feira (29), pela assessoria do cantor.\nNa gravação, o veículo aparece "desfilando" pelas ruas de Barretos (SP), a caminho da arena de show.O cantor que estava acompanhado da esposa Graciele Lacerda, parou o carro próximo ao camarim e foi recebido por fãs.\nO Cybertruck, pertence à importadora de veículos elétricos Tesla, fabricante criada pelo bilionário sul-africano, Elon Musk.\nCantor é recebido por fãs na festa do Peão de Barretos (Reprodução/ Instagram Zezé Di Camargo)\nFesta do Peão de Barretos\nA festa que acontece no Parque do Peão em Barretos, na Estrada das Comitivas na cidade de Barretos (SP), reúne tradição, paixão por rodeio e grandes nomes da música sertaneja.