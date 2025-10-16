-POP_ZEZE_ANISTIA_16_10_2025 (1.3324748)\nO cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, exibiu uma camiseta com a escrita ‘Anistia já. Presos 8 de janeiro’ durante um show em Porto Belo (SC). O vídeo, que repercutiu nas redes sociais, causou polêmica entre os internautas. Nele, Zezé aparece cantando a música ‘flores em vida’, lançada pela dupla sertaneja em 2014 (veja o vídeo acima).\nO show aconteceu nesta segunda-feira (13) durante a 10ª edição do Festival do Camarão. O pedido se baseia na Leia da Anistia de 1979, que concedeu liberdade à políticos presos e pessoas exiladas que se opunham ao regime militar.\nA frase fala sobre as pessoas que foram presas pelos ataques às sedes dos Três Poderes, que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Desde então, o movimento "Anistia Já" tem sido utilizado por grupos e apoiadores que pedem a libertação desses detidos, considerados golpistas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).