-VÍDEO: Zezé Di Camargo fica com a cabeça presa na janela de carro ao atender fãs; vídeo (1.3360781)\nUm momento inusitado envolvendo o cantor Zezé Di Camargo viralizou nas redes sociais. Ao atender fãs através da janela de um carro, o sertanejo acabou ficando com a cabeça presa no vidro do veículo. O episódio foi registrado em vídeo e mostra Zezé conversando com admiradores quando, ao se despedir dos fãs, o vidro do carro é acionado e o cantor acaba prendendo a cabeça do cantor por alguns segundos, reagindo rapidamente (assista acima).\n"Beijo. Ai, ai, espera aí", diz Zezé quando a janela do carro começa a ser fechada.\nO vídeo circulou rapidamente nas redes sociais e gerou diversos comentários de fãs que mostraram bom humor sobre a situação. "Como faço para sair desse vídeo?", disse um internauta.