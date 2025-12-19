Após a treta de Zezé Di Camargo com o SBT, o sertanejo ultrapassou 8 milhões de seguidores no Instagram. O cantor goiano ganhou 1,4 milhão de seguidores desde que postou o vídeo criticando a emissora. No domingo, ele era seguido por 6.685.821 perfis, segundo a plataforma SocialBlade. Até o início da tarde de sexta-feira (19), ele tem 8.105.222 seguidores.\nO vídeo foi postado na madrugada de segunda-feira (15). Em menos de 24 horas da publicação, ele ganhou cerca de 433 mil seguidores. No mesmo dia, Zezé deixou de seguir cinco contas, mas a plataforma não indica quais são os perfis que ele parou de acompanhar. Terça-feira (16) foi o dia em que o sertanejo mais ganhou seguidores. 662 mil pessoas passaram a acompanhar suas postagens. Nesse dia, ele postou um texto pedindo desculpas à família Abravanel por dizer que as herdeiras de Silvio Santos estão “prostituindo” o SBT. Também na terça, ele começou a seguir quatro contas.