-VÍDEO: Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima e mais sertanejos lamentam morte de Rick em queda de helicópte (1.3459148)\nA morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, provocou uma onda de homenagens de artistas sertanejos nas redes sociais nesta terça-feira (22). Zezé Di Camargo, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa, Felipe Araújo e outros nomes da música lamentaram a morte do cantor de 59 anos, vítima da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina.\nRick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto e do copiloto da aeronave. Os cinco morreram.\nZezé Di Camargo publicou uma fotografia antiga ao lado de Rick e relembrou o período em que os dois ainda buscavam espaço na música.\nDois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!”, escreveu.