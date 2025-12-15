Zezé Di Camargo elogiou publicamente o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos durante um show; exibiu uma camiseta com pedido de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro; e apareceu em vídeos defendendo o voto impresso. Ao longo dos últimos anos, o cantor sertanejo esteve envolvido em diferentes episódios que evidenciam seu posicionamento político. Agora, protagoniza mais um capítulo: na madrugada de segunda-feira (15), publicou um vídeo no Instagram manifestando indignação com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News e pediu que seu especial de Natal não fosse exibido pela emissora.\n“Diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos pensando totalmente diferente do que o pai pensava. Uma coisa eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim, não existe. Só queria dizer uma coisa para vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas, se puderem, não precisam pôr no ar o meu especial, não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, pra mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro e não quero decepcionar as pessoas”, disse o goiano. O POPULAR entrou em contato com a assessoria do cantor para comentar o assunto, mas não obteve retorno.