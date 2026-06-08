-VÍDEO: Chuva forte não impede comemoração de Folia de Reis em Jaraguá, e vídeo viraliza (1.3419705)\nUma música lançada há mais de duas décadas voltou a conquistar o público brasileiro. "Irmão da Lua, Amigo das Estrelas", gravada originalmente por Zezé Di Camargo & Luciano em 2003, viralizou nas redes sociais e motivou Zezé Di Camargo a lançar uma nova versão da faixa. Segundo o cantor, o fenômeno começou a chamar sua atenção após um vídeo gravado em Jaraguá, na região central de Goiás, em janeiro deste ano, durante a Folia de Reis, passar a circular na internet com jovens ouvindo a canção no evento (veja o vídeo acima).\nNas redes sociais, a repercussão chamou a atenção até do próprio Zezé. Ao comentar no vídeo viral, o cantor escreveu:\nVendo o povo cantando minha música e ainda, no meu Goiás, aí é bom demais!".