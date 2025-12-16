Zezé Di Camargo se pronunciou na tarde desta terça-feira (16) para pedir desculpas à família Abravanel após a repercussão de um vídeo publicado por ele na madrugada desta segunda-feira (15) com críticas ao SBT. No texto, o cantor explicou o uso da expressão que provocou críticas e afirmou que não houve intenção de ofender. “Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão ‘prostituindo’ em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada”, disse.\nZezé também destacou que não teve, em nenhum momento, o objetivo de desrespeitar mulheres, especialmente as integrantes da família Abravanel. “Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, completou.