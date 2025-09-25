-POP_ZezeColo_250925 (1.3316800)\nO cantor Zezé Di Camargo movimentou a internet ao postar nas redes sociais um vídeo dos bastidores da gravação do videoclipe da música “Cada Minuto” que faz parte do EP “Rústico - A Origem”, que será lançado nesta sexta-feira (26). Na gravação, o sertanejo é carregado no colo para sair de um tanque com água no qual estava sendo gravado o clip (assista acima).\nNos comentários os fãs brincaram dizendo: “Cuidado com o Zezezinho do meu coração, viu?!”; “Já achei que você tava passando mal”; “Sortudo é esse cara, carregou o Zezé nos braços”; “Cuidado com esse ícone, essa lenda viva, esse mito musical! Nós precisamos muito dele! Obrigado”.\nEm voo, Zezé Di Camargo é reconhecido por passageiros que cantam 'É o Amor'\nZezé Di Camargo recebe visita dos filhos de Leandro e Leonardo em camarim de show; vídeo