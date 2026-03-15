A abertura de A Nobreza do Amor, novela da faixa das 18 hora Globo que estreia nesta segunda-feira (16) é fruto de um esforço para traduzir a cumplicidade Brasil-África do universo da novela em um vídeo curto, capaz de apresentar a trama de maneira sucinta e eficiente. O projeto foi pensado a partir de um repertório estético marcado por referências negras e pela valorização das raízes culturais compartilhadas pelos dois continentes.\n“A pluralidade da novela surge nessa abertura a partir do nosso próprio time de criação, que é muito diverso. Isso trouxe uma camada autoral e cuidados à criação da abertura”, ressalta Chris Calvet, gerente de criação. Construída inteiramente com animação, a abertura é guiada por um clássico da música brasileira, “Zumbi”, canção de Jorge Ben Jor, do álbum “A Tábua de Esmeralda”, lançado em 1974.