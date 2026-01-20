Treze alunos de escolas na África do Sul morreram após o micro-ônibus em que elas estavam colidir contra um caminhão na manhã desta segunda-feira (19) ao sul da cidade de Joanesburgo.\nOnze estudantes morreram no local do acidente. Outros dois foram socorridos, mas também não resistiram e morreram. Mais dois alunos foram hospitalizados e estão internados em estado grave, informou a BBC Internacional. O automóvel levava os alunos para escolas primárias e secundárias na zona sudoeste da cidade, de acordo com a EuroNews.\nMotorista do micro-ônibus colidiu contra o caminhão ao tentar fazer ultrapassagem. Testemunhas disseram que o homem estava ultrapassando veículos parados quando bateu de frente com o caminhão. Segundo Mavela Masondo, porta-voz da polícia local, um processo por homicídio culposo seria aberto contra o condutor do veículo, que também será ouvido pelas autoridades.