Desde que a Guarda Nacional assumiu a segurança de Washington, 45 pessoas foram presas na cidade e 29 imigrantes ilegais foram encaminhados para a deportação, informou nesta quinta-feira (14) a porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt.\nCerca de 800 agentes da Guarda Nacional começaram a chegar à capital norte-americana anteontem. Eles foram enviados por ordem do presidente Donald Trump, que decretou intervenção federal na cidade, alegando problemas de segurança pública.\nDa noite para o dia, 45 prisões de criminosos foram feitas. Além disso, 29 imigrantes ilegais foram deportados. Se os democratas conseguissem o que queriam, haveria centenas de criminosos soltos", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News.\nTrump anuncia envio de militares da Guarda Nacional a Washington e tomada de controle da polícia local