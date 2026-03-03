A escalada da guerra no Oriente Médio vem se intensificando desde o ataque pelos Estados Unidos e por Israel ao Irã no sábado (28). Após a ação ter matado o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e boa parte da cúpula militar do país, o presidente Donald Trump projetou nesta segunda-feira (2) até cinco semanas de guerra — mas disse que o país tem capacidade para “ir muito além disso”.\nTrump destacou quatro objetivos: destruir as capacidades de mísseis do Irã, “aniquilar” sua Marinha, impedir que o país desenvolva armas nucleares e garantir que o regime não possa continuar financiando aliados na região. Contudo, depois dos ataques dos EUA às instalações nucleares em junho do ano passado, não há confirmação de risco imediato desses artefatos no país persa.\nEm reação direta aos novos ataques deflagrados pelos EUA, a França anunciou, também nesta segunda, um escudo nuclear para Europa. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que aumentará seu arsenal de ogivas atômicas e o colocará à disposição dos vizinhos em caso de necessidade.