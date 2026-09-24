O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira (24) na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que o "povo palestino enfrenta um dos períodos mais perigosos de sua história". Segundo o líder, as ações do governo de Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia não só enfraquecem a solução de dois Estados, mas ameaçam "a própria vida e a existência" do seu povo.\nAbbas foi obrigado, pelo segundo ano consecutivo, a discursar por videoconferência, após o governo de Donald Trump negar seu visto de entrada nos Estados Unidos.\nA Casa Branca justificou a recusa afirmando que a Autoridade Palestina e a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), ambas presididas por Abbas, não implementaram reformas assumidas junto a Washington. As entidades, por sua vez, classificaram a decisão como injustificada.