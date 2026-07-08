O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que o acordo de cessar-fogo entre seu país e o Irã "acabou" com os ataques retaliatórios da teocracia contra alvos americanos em países do golfo Pérsico.\nA retomada das hostilidades no Oriente Médio levou tensão ao mercado, com um aumento de 5% no preço do petróleo referencial Brent, colaborando com a queda nas Bolsas da Ásia e da Europa.\nNo que me diz respeito, é só uma perda de tempo lidar com eles [iranianos]. Eles são mentirosos, há algo errado com eles. Eles são loucos. Até onde sei, acabou [o acordo]", disse o americano ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante a cúpula da aliança militar ocidental em Ancara (Turquia).\nDepois, afirmou que poderá bombardear novamente o país persa "nesta noite".\nFiel a seu estilo, contudo, Trump disse também que ainda poderá negociar. "Eu vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar, são boas pessoas, [os enviados americanos] Steve Witkoff, Jared Kushner, mas eles têm de falar comigo", completou, classificando de todo modo os rivais de "doentes", "perversos" e "violentos".