A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo alcançado por Estados Unidos e Irã acontecerá na sexta-feira, na Suíça, em um hotel de luxo na montanha Bürgenstock, perto do lago de Lucerna, informou hoje à AFP o Ministério das Relações Exteriores suíço.\nPasta informou que o local "de difícil acesso e fácil de proteger" foi proposto pelos mediadores paquistaneses e cataris, assim como por EUA e Irã. A assinatura do memorando de entendimento para encerrar quase quatro meses de conflito regional está programada para sexta-feira, data em que o Estreito de Hormuz deverá ser "completamente" reaberto, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nHelicóptero do Exército dos EUA cai perto do Estreito de Hormuz\nIsrael ignora apelo de Trump, retalia contra Irã e enterra cessar-fogo\nTrump cancela novos ataques e diz 'entender' que acordo com Irã está finalizado; Teerã nega