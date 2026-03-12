O Aeroporto Internacional do Kuwait foi atingido por vários drones na manhã desta quinta-feira (12). O ataque resultou apenas em "danos materiais", informou a agência de notícias do país, citando autoridades da aviação civil.\n"A aviação civil anunciou que o Aeroporto Internacional do Kuwait foi alvo de vários drones, resultando apenas em danos materiais", afirmaram as autoridades em comunicado, acrescentando que não houve vítimas. O comunicado também não detalha quais foram os danos, nem se o espaço aéreo do país está aberto.\nO Kuwait tem sido alvo de disparos durante os ataques do Irã contra o Golfo. Redes de energia elétrica kuwaitianas foram atingidas por destroços de drones após interceptações.\nGoiana que está na Indonésia a passeio não consegue voltar para o Brasil por causa de conflito entre Israel e Irã