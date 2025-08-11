Cinco jornalistas da Al Jazeera foram mortos em um ataque israelense perto do Hospital al-Shifa, no leste da Cidade de Gaza, neste domingo (10), informou a emissora do Qatar.\nOs correspondentes Anas al-Sharif e Mohammed Qreiqeh, junto com os cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa estavam em uma tenda para profissionais da imprensa que foi atingida, segundo a rede de televisão.\nSharif era um dos jornalistas mais conhecidos da cobertura da guerra em Gaza. O Exército de Israel confirmou a sua morte, acusando o profissional de 28 anos de integrar o grupo terrorista Hamas. A emissora diz que as alegações são falsas.\nAnas al-Sharif atuou como chefe de uma célula terrorista na organização Hamas e foi responsável por promover ataques de foguetes contra civis israelenses e tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel]", diz a nota das Forças Armadas publicada no X.