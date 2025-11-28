Os alarmes de incêndio nas oito torres do conjunto residencial de Wang Fuk Court, em Hong Kong, não funcionaram após testes, afirmou o Corpo de Bombeiros após a conclusão dos trabalhos para apagar o fogo que deixou ao menos 128 mortos.\nOs testes dos bombeiros confirmam relatos de residentes que conseguiram escapar das chamas e disseram não ter escutado alarmes. O diretor do Corpo de Bombeiros, Andy Yeung Yan-kin, afirmou que a corporação vai processar a empreiteira responsável pela reforma por causa do mal funcionamento dos equipamentos.\nDesses 128 mortos, 108 foram encontrados já sem vida nos prédios, segundo autoridades. Entre as pessoas mortas, 80 não puderam ser identificadas, segundo o secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung. Ele não especificou o motivo. Tang afirma ainda que 200 pessoas estão desaparecidas, o que inclui as 80 cujos corpos não puderam ser identificados.