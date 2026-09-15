Jason Miller, ex-estrategista das campanhas eleitorais de Donald Trump, publicou neste domingo (13) na rede social X uma imagem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), usando uma tornozeleira eletrônica.\nJá na segunda-feira (14), Miller publicou fotos de Moraes e de Daniel Vorcaro, ex-controlador do extinto Banco Master, com a legenda "tick-tock, Xandão" e emojis de viaturas de polícia, insinuando que a prisão do magistrado se aproxima.\nMiller, que trabalhou no Partido Republicano por uma década antes de se tornar empresário do setor financeiro, conheceu Trump em 2012, quando o bilionário considerava lançar uma candidatura à Presidência dos EUA. Quando o plano se tornou realidade, em 2016, Trump contratou Miller para ser estrategista e porta-voz de sua campanha eleitoral.