A ofensiva dos houthis do Iêmen avançou nesta sexta-feira (11) rumo ao controle do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, porta de acesso ao sul do mar Vermelho. Os rebeldes apoiados pelo Irã tomaram mais uma cidade e uma ilha importante para o controle do tráfego marítimo na região.\nAlém disso, imagens de satélite mostraram uma grande coluna de fumaça subindo no oleoduto que liga os campos produtores de petróleo saudita no leste da península Arábica ao porto de Yanbun, no mar Vermelho.\nA operadora estatal Aramco não confirmou a natureza do incêndio, mas se for um ataque houthi, a principal rota de desvio do óleo bloqueado pela saída marítima do Golfo Pérsico, no estreito de Hormuz obstruído pelo Irã, pode estar comprometida.\nO avanço houthi começou nesta semana, com a chegada das forças rebeldes a Mokha, principal porto da província de Taiz, na costa que dá acesso ao estreito. Nesta sexta, eles foram a sul e tomaram Dhubab e a ilha de Perim, a maior da região.