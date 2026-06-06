Brendan Banfield, condenado por matar a esposa em um plano com a au pair da família, a brasileira Juliana Peres, foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional nos EUA. Ele também foi responsabilizado pelo assassinato de um homem, atraído ao local do crime. O homem de 41 anos recebeu a pena máxima após ouvir familiares das vítimas em um tribunal da Virgínia. Ao anunciar a sentença, a juíza Penney S. Azcarate afirmou que "o nível de crueldade, cálculo e desumanidade neste caso reflete algo muito mais profundo do que raiva ou impulso. Reflete maldade". O crime aconteceu em 2023.\nDecisão também impôs penas adicionais, cumpridas em sequência, por crime com arma e por colocar uma criança em risco. Essa última acusação, segundo informações da CNN, está ligada à filha pequena do casal, que estava na casa em Herndon no momento dos assassinatos.Promotoria diz que Banfield e a au pair Juliana Peres, com quem ele mantinha um caso, atraíram Joseph Ryan, também assassinado, para a residência com o objetivo de incriminá-lo. Segundo os investigadores, os dois criaram perfis falsos na internet e combinaram um encontro sexual para levar Ryan ao local e montar a cena do crime.