O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite deste domingo (4) gostar da ideia de uma operação militar contra a Colômbia. A declaração ocorreu um dia após a ofensiva contra a Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro.\n"A Colômbia é governada por um homem doente, que gosta de produzir e enviar cocaína aos Estados Unidos, e ele não vai fazer isso por muito mais tempo", disse o republicano a repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos EUA, referindo-se a Gustavo Petro, presidente da Colômbia.\nQuestionado se os EUA fariam uma ação militar contra o país, ele disse que a ideia lhe parece boa.\n'Foi-se Maduro e se foi o petróleo'; venezuelanos na fronteira celebram queda, mas sob apreensão\nCaptura de Maduro envolveu 150 aeronaves; veja os detalhes\nVeja os 11 principais pontos da fala de Trump após ataque a Venezuela