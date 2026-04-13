Depois de semanas de crescente tensão entre o papa Leão 14 e Donald Trump, as críticas de um para o outro deixaram o campo das indiretas e se tornaram um bate-boca à distância. Após ser chamado, na noite de domingo (12), de "terrível" e "fraco" pelo presidente dos Estados Unidos, o pontífice respondeu na manhã desta segunda (13).\nNão tenho medo da administração Trump. Vou continuar a falar em voz alta da mensagem do Evangelho", disse.\nEsse é o mais explícito confronto entre os dois desde que Robert Prevost foi eleito papa, em maio do ano passado, o primeiro norte-americano da história a liderar a Igreja Católica.\nA declaração de Leão 14 foi dada a jornalistas durante o voo de Roma para Argel, capital da Argélia, primeira etapa da sua viagem de dez dias pelo continente africano.\nGoverno Lula anuncia parceria com os EUA para combater tráfico de armas e drogas