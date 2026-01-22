Três pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros na cidade de Lake Cargelligo, na Austrália, nesta quinta-feira (22).\nHomem cometeu os ataques em dois endereços diferentes da cidade. A população de pouco mais de 1.400 habitantes foi orientada a evitar a área e o comércio local fechou mais cedo.\nSuspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta. A mulher foi assassinada com um homem dentro da própria casa e, em outra residência, uma mulher que conhecia a vítima foi morta e um homem ficou ferido, segundo o jornal The Sydney Morning Herald.\n13 crianças morrem após micro-ônibus colidir com caminhão na África do Sul\nTrump ataca europeus, vaza mensagem de Macron e exige Groenlândia\nUm morre e 30 se ferem após colisão de trem com muro na Espanha