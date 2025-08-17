Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) no bairro do Brooklyn, em Nova York, informou o departamento de polícia da cidade.\nDe acordo com a corporação, por volta das 3h27 (horário local), agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na avenida Franklin, número 903. No local, dentro de um restaurante chamado Taste of the City, os policiais encontraram diversas vítimas baleadas.\nAo todo, foram identificadas 11 pessoas atingidas, com idades entre 27 e 61 anos —8 homens e 3 mulheres. Três homens morreram: um de 27 anos, outro de 35 e um terceiro cuja idade não foi divulgada. Os demais feridos foram levados a hospitais da região, mas as autoridades não informaram o estado de saúde deles.\nDeslizamento de terra na Índia mata 60 pessoas e deixa 200 desaparecidos