Ao menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um ataque a tiros na frente de um restaurante In-N-Out Burger em Idaho (EUA).\nO ataque aconteceu na tarde de sábado, nas proximidades do In-N-Out Burger em Twin Falls. Matthew Hicks, o chefe de polícia da cidade, disse que havia "literalmente centenas de pessoas" na área do restaurante na hora do ataque.\nO atirador também morreu, de acordo com a polícia. As autoridades afirmaram que a "ameaça à comunidade acabou", mas não detalharam como ele foi morto.\nTrump suspende ataque ao Irã após apelo de sauditas e ameaças de Teerã\nTrump diz que 'terrível' crise migratória da Espanha é um alerta para EUA\nMetade dos 50 mil migrantes que entraram em Ceuta já retornaram a Marrocos\nUma funcionária da rede In-N-Out está entre os mortos. A empresa lamentou a morte e também declarou que o atirador tirou a própria vida, informação que a polícia ainda não confirmou.