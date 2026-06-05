Um ataque de drone da Rússia contra uma fábrica de alimentos na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou quatro pessoas nesta sexta-feira (5), informou o governador regional, Mikola Kalashnik.\nO bombardeio atingiu uma fábrica de laticínios para bebês na região metropolitana de Kiev. O governador regional disse que o ataque destruiu parte do prédio administrativo e provocou um incêndio.\nEUA oficializam classificação do PCC e CV como terroristas\nAvião da Lufthansa cai de nariz no chão antes de decolar em Frankfurt\nQuatro pessoas morreram no local e outras sete ficaram feridas. Equipes de resgate continuam as buscas porque duas pessoas podem estar soterradas sob os escombros do edifício.\nO governador criticou o ataque contra um alvo civil pacífico. "O inimigo atacou uma empresa civil pacífica da indústria alimentícia. Pessoas que estavam simplesmente realizando seu trabalho em seus locais de trabalho naquele momento", afirmou Kalashnik.