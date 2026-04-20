O atirador que matou oito crianças na manhã de domingo (19) no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos, era pai de sete das vítimas. A polícia identificou o autor do ataque como Shamar Elkins. As vítimas tinham entre 1 e 12 anos de idade, e o homem executou sete dos próprios filhos, segundo o porta-voz da polícia de Shreveport, Chris Bordelon.\nO atirador também feriu duas mulheres durante a ação. Uma delas é a mãe das crianças mortas; ambas estão internadas em estado crítico. Os ataques aconteceram antes do amanhecer em duas casas diferentes. O homem baleou a primeira mulher em um local e depois dirigiu até a segunda residência para continuar o crime.\nSete crianças morreram dentro da segunda casa. Os policiais encontraram outra vítima sem vida no telhado, o que indica uma tentativa de fugir do ataque. Shamar Elkins morreu após perseguição policial. Ele já tinha um histórico criminal conhecido pelas autoridades: em 2019, a polícia prendeu Elkins por porte ilegal de arma de fogo, mas não havia registros anteriores de violência doméstica.