No segundo ataque a tiros em uma escola da Turquia em dois dias, um criminoso matou quatro pessoas e feriu outras 20 em uma instituição de ensino na província de Kahramanmaras, no sudeste do país, nesta quarta-feira (15), de acordo com autoridades locais.\nUm dos mortos era um professor, e os outros três, alunos, segundo o governador Mukerrem Unluer. Já o autor dos disparos também era estudante da instituição e usou armas pertencentes ao pai, um ex-policial. Os armamentos foram levados escondidos em uma mochila até o local do ataque.\nAinda segundo o governador, o atirador também morreu, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias. Ele era aluno do oitavo ano e estava com cinco armas e sete carregadores, segundo as autoridades. O criminoso invadiu duas salas de aula com alunos mais novos, do quinto ano, e atirou de forma indiscriminada. Quatro dos feridos estão em estado crítico e passaram por cirurgia.