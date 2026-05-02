O ativista brasileiro Thiago Ávila, detido na quarta-feira (29) em uma flotilha a caminho da Faixa de Gaza, relatou ter sido torturado e espancado em um barco da Marinha israelense, segundo informações da Global Sumud Flotilla.\nThiago e outros três brasileiros que participavam de uma flotilha levando ajuda humanitária à Faixa de Gaza foram capturados pelas forças de Israel em águas internacionais, nas proximidades da ilha de Creta, na Grécia. No total, 175 pessoas, de várias nacionalidades, foram detidas.\nDe acordo com informações da Global Sumud Flotilla, Ávila e o ativista Saif Abu Keshek foram transferidos para a prisão de Shikma, em Ashkelon, ao norte de Gaza. Ele recebeu uma visita de representantes da Embaixada do Brasil em Israel.\nNa sexta-feira (1º), autoridades israelenses informaram que interrogariam Ávila e Abu Keshek, enquanto outros ativistas capturados foram liberados e levados a um porto em Creta.