SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator canadense Stewart McLean (45), conhecido por sua participação nas séries "Supernatural", "Arrow" e "Virgin River", foi encontrado morto na sexta-feira, 22, na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.\nMcLean estava desaparecido desde o dia 15 de maio e havia sido visto pela última vez em sua residência, na mesma região de Lions Bay.\nO caso era tratado inicialmente como desaparecimento, mas, na quinta-feira (21), as autoridades passaram a considerar a hipótese de homicídio, após a descoberta de evidências que indicavam que o ator poderia ter sido vítima de um crime.\nO caso está sob responsabilidade da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios (IHIT) do Canadá. Em nota divulgada à imprensa e publicada pela revista Variety, os investigadores informaram estar trabalhando para coletar e analisar evidências, revisar imagens de câmeras de segurança e realizar entrevistas, com o objetivo de reconstituir a rotina do ator nos dias anteriores a 15 de maio.