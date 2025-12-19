A polícia da Austrália prendeu sete homens nesta quinta-feira (18) suspeitos de planejar um atentado terrorista no mesmo local de Sydney onde dois atiradores mataram 15 pessoas durante uma celebração judaica no último domingo (14).\nOs homens não estavam em comunicação direta com os atiradores, mas tinham "ligações ideológicas" com eles, segundo as autoridades australianas. O grupo de homens planejava um atentado na praia de Bondi, local do ataque de domingo, e em outras localidades de Sydney, disse a polícia.\nEUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico, diz Pentágono\nEstrutura gigante nunca vista na Terra é achada no Triângulo das Bermudas\nTrump ordena bloqueio de petroleiros sob sanção ao redor da Venezuela\nOs sete detidos estavam em dois carros no bairro de Liverpool quando foram interceptados. Imagens divulgadas pela imprensa australiana mostram agentes de segurança fortemente armados imobilizando os suspeitos em uma rua movimentada.