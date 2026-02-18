Nove esquiadores estão desaparecidos após uma avalanche nas montanhas de Sierra Nevada, no norte da Califórnia, nesta terça-feira (17).\nA avalanche ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, segundo a polícia do condado de Nevada, que faz divisa com a região.\n"Pelo menos seis esquiadores sobreviveram à avalanche e permanecem no local aguardando o resgate", afirma um comunicado. O local foi atingido por uma forte tempestade.\nAs autoridades tinham anunciado que havia 16 pessoas no grupo, antes de revisar o número para 15. Com isso, o número de desaparecidos foi reduzido para nove.\n"Devido às condições climáticas extremas, a equipe de resgate demorou várias horas para alcançar os esquiadores e transportá-los para um local seguro, onde foram submetidos a uma avaliação médica", afirmou a polícia. Os resgatados apresentam ferimentos variados, e dois foram encaminhados a um hospital para tratamento.